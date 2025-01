È la sera dei miracoli, fai attenzione: il Bologna ribalta il Borussia Dortmund (2-1)

Una notte incredibile per il Bologna, che batte in rimonta i vice campioni d’Europa per il Borussia Dortmund. Tre punti non fondamentali per la classifica, ma che sanno di storia. Prima vittoria in questa Champions League per i Felsinei.

Bologna – Borussia Dortmund, i rossoblù contestano il rigore del vantaggio

Rossoblù sotto di una rete nella prima frazione di gara. Contestatissimo il regalo dato ai tedeschi al quattordicesimo per un presunto fallo di Holm su Anton. Gözübüyük assegna l’estrema punizione agli ospiti, che non falliscono e vanno in vantaggio grazie a Guirassy. Dopo la rete è un grandissimo Bologna. I Felsinei provano a rimettersi in carreggiata con Castro, Ferguson e Orsolini, che esce per infortunio al trentacinquesimo, lasciando spazio a Iling-Junior.

Bologna – Borussia Dortmund, notte da sogno

In due minuti accade di tutto. Al settantunesimo Odgaard imbecca Dallinga a centro area, che da due passi non lascia scampo a Kobel e ragala il pari ai padroni di casa. Al minuto successivo, il settantaduesimo, arriva il vantaggio del Bologna con Iling-Junior. Dallinga, da vicinissimo, calcia addosso all’estremo difensore giallonero e trova l’estremo inglese pronto ad insaccarla. Nonostante il vantaggio c’è più Bologna che Borussia Dortmund: termina con una storica vittoria per la formazione emiliana di Vincenzo Italiano.

Bologna – Borussia Dortmund, risultato e tabellino:

2 – 1

Reti: 15′ rig. Guirassy (BOR); 71′ Dallinga (BOL); 72′ Iling-Junior (BOL)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì (63′ Casale), Beukema, Lykogiannis; Pobega (86′ Moro), Freuler (46′ Odgaard); Orsolini (35′ Iling-Junior), Ferguson, Ndoye, Castro (63′ Dallinga). All. Italiano.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schotterbeck; Duranville (64′ Adeyemi), Gross (75′ Gross), Nmecha, Gittens; Beier, Reyna (64′ Can); Guirassy (75′ Brandt). All. Şahin.