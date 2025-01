Addio a Rino Tommasi, Giornalista con la maiuscola

Dopo Ormezzano se ne va un altro pezzo di Giornalismo, quello con la lettera maiuscola.

Organizzatore di eventi sportivi, ma soprattutto cronista preciso, puntuale, ficcante, mai banale, mai da zero a zero. Sapeva tutto degli sport che commentava con tono di voce inconfondibile e con una proprietà di linguaggio non certo comune.

Salvatore Tommasi, per tutti Rino, era nato a Verona il 23 febbraio del 1934 e della squadra scaligera era tifoso. Grandissimo conoscitore di Tennis e pugilato, i suoi approfondimenti in materia ne hanno fatto uno dei maggiori esperti di statistiche sportive, prima di lui non molto considerate e assurte ormai ad una delle basi di partenza anche per disquisire di una qualunque partita di calcio.

Iniziata nel 1947 con un articolo pubblicato su Il Messaggero, Tommasi porta avanti la sua carriera giornalistica presso l’agenzia “Sportinformazioni” per poi lavorare con Tuttosport e La Gazzetta dello Sport per la quale scrive per oltre quattro decenni. Collabora anche con la Repubblica, Il Gazzettino di Venezia e Il Mattino di Napoli.