Con gli ultimi recuperi disputati mercoledì scorso sono finalmente scomparsi gli asterischi dalla classifica della serie A ed anche in molte leghe di fantacalcio che avevano deciso di aspettarne l’esito senza assegnare il cosiddetto “6 d’ufficio”. Che vi sia andata bene o male è ormai già tempo di pensare alla prossima che già da stasera prenderà il via con lo scontro tra Lazio e Milan.

Nei biancocelesti dovrebbe tornare dal primo minuto Zaccagni che ci sentiamo di consigliare al pari di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. Nome in più: Vecino. Per la squadra di Pioli i nostri favoriti sono Leao, Giroud, Pulisic e Loftus-Cheek; jolly per Bennacer e Theo Hernandez.

Sabato alle 15.00 la Salernitana farà visita all’Udinese. Per i granata, ormai ad un passo dalla retrocessione certa, fari sul solito Candreva e Dia. Spazio pure per Weissman e Zanoli. Tra i friulani invece si punta su Okoye in porta, Lucca e Samardzic. Possibilità interessanti anche per Lovric e Ferreira. Alle 18,00 in campo Monza – Roma; i giallorossi ormai lanciatissimi in zona Champions cercheranno di proseguire la loro marcia sfruttando la vena positiva di Dybala. Con lui Lukaku e Pellegrini. Chances anche per El Shaarawy e Angelino. Nelle file biancorosse Colpani, Djuric e Mota saranno le punte di diamante ma anche Maldini e Pessina potrebbero dare soddisfazioni. Di Gregorio e Svilar sono due opzioni da non tralasciare con leggerezza anche in chiave modificatore. Alle 20,45 sfida con vista Europa (League) tra Torino e Fiorentina. Juric dovrebbe puntare su Zapata, Sanabria, Vlasic e Bellanova mentre per Italiano i top saranno Belotti, Beltran e Bonaventura. I jolly li giochiamo su Biraghi e Okereke.

Domenica all’ora di pranzo il Sassuolo dopo l’ennesimo cambio di allenatore andrà a far visita al Verona per dare vita ad uno scontro salvezza per cuori forti. L’Hellas punterà su Noslin, Folorunsho e Serdar mentre Ballardini cercherà di iniziare bene con Pinamonti, Laurientè e soprattutto Berardi che dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Altre carte da giocare potrebbero essere Doig, Erlic, Suslov e Bonazzoli. Alle ore 15,00 altro match fondamentale per la permanenza nella massima serie tra Empoli e Cagliari. La squadra di Nicola in striscia molto positiva cercherà di allungare con Niang, re dal dischetto, Zurkowski e Marin. Per Cambiaghi si attende da un momento all’altro il primo acuto stagionale. Ranieri avrà invece in Luvumbo, Gaetano e Nandez i suoi punti di forza. Da non trascurare Mina e Dossena. Stessa ora e medesimo obiettivo in Frosinone-Lecce. I ciociari confidano nella vena ritrovata di Cheddira ma anche in Soulè, Harroui e Mazzitelli; jolly per Romagnoli. Il Lecce avrà quali migliori frecce al suo arco Krstovic, Oudin e Banda. Sansone o Piccoli potrebbero sorprendere dalla panchina. Alle 18,00 l’incontro più atteso in zona Champions con la sfida diretta Atalanta-Bologna. Per i padroni di casa è previsto il tridente anomalo con Lookman, Koopmeiners e De Ketelaere da schierare assolutamente. Da non sottovalutare l’apporto che potrebbero dare Ederson e Scalvini. Per Motta obbligatorio puntare su Zirkzee, Ferguson e Orsolini ma anche Fabbian e Posch potrebbero non essere da meno. Sia pure prendendovi qualche rischio potreste valutare l’impiego di Carnesecchi o Skorupski. Alle 20.45 una classica, quest’anno un po’ svalutata nell’importanza per via della classifica non proprio lusinghiera del Napoli ma assolutamente “pesante” per il Fantacalcio. I partenopei ospiteranno una Juventus agguerrita anche se decimata in mezzo al campo. Puntate quindi su Osimhen, Kvaratskhelia e Politano da una parte, Vlahovic, Chiesa e Bremer dall’altra. Soprese possibili da Alcaraz e Raspadori.

La giornata si chiuderà lunedì alle 20.45 con l’impegno casalingo dell’Inter contro Genoa; da schierare Sommer, Pavard, Dimarco e Lautaro tra i nerazzurri; Retegui, Gudmundsson e Messias per i grifoni. Jolly: Malinovski e Carlos Augusto.