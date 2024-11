Fantacalcio – Dritte e consigli per la quattordicesima giornata

Senza un attimo di tregua; appena conclusa la tre giorni europea eccoci di nuovo in clima campionato e naturalmente torna anche il fantacalcio con un turno ricco di scontri interessanti.

Si parte stasera alle 20.45 con la sfida salvezza CAGLIARI-VERONA; i padroni di casa rinfrancati da due pareggi con Milan e Genoa, punteranno decisi alla vittoria. Per noi spazio a Piccoli, Luvumbo e Gaetano, senza dimenticare l’opzione Zortea. Gli scaligeri invece dopo il “cappotto” subito dall’Inter necessitano di un risultato positivo per riacquistare morale; Zanetti ancora saldo in panchina, ci proverà con Tengstedt, Lazovic e Harroui; la carta a sorpresa potrebbe essere Mosquera, inizialmente dato in panchina.

Sabato alle 15,00 un altro incontro in zona calda col derby lombardo tra COMO e MONZA. Fabregas avrà in Paz, Cutrone e Strefezza i suoi punti di forza; occhio pure a Fadera. Per Nesta saranno Maldini, Djuric e Mota le punte di diamante alle quali aggiungiamo il difensore Carboni.

Sempre sabato ma alle 18.00 il MILAN riceverà l’EMPOLI, risultati e classifica alla mano uno delle rivelazioni di questo inizio di campionato. Per Fonseca c’è solo un risultato: per conquistare i tre punti saranno fondamentali i guizzi di Leao, Pulisic e Morata ma anche Theo Hernandez prima o poi tornerà a farsi sentire in zona bonus. La coppia Pellegri-Colombo promette di intralciare i programmi rossoneri; inseriamo tra i possibili “guastatori” anche Esposito (dalla panchina) e Ismajli al quale manca solo un sigillo prezioso per evidenziare ancora di più il suo ottimo momento. Può tornare utile Maignan.

Il programma prefestivo si chiuderà alle 20,45 con BOLOGNA-VENEZIA. I padroni di casa, ormai ad un passo dall’eliminazione in Champions, cercheranno di ritrovare la diritta via in campionato dopo il k.o subito dalla Lazio; Castro, Odgaard e Orsolini sono già pronti ma occhio anche a Ferguson che su sta rimettendo in sesto e potrebbe tornare a pungere come spesso gli capitava nella scorsa stagione. Il Venezia proverà ad opporsi con Pohjanpalo, Busio e Nicolussi Caviglia. Stavolta il jolly lo mettiamo su Duncan.

Domenica si pranzerà in compagnia di UDINESE-GENOA. Lucca, Davis e Thauvin cercheranno di assicurare i tre punti ai friulani tra i quali potrebbe inserirsi tra i migliori anche Ehizibue. Per quanto riguarda i rossoblu di Vieira vedremo se Pinamonti e Balotelli riusciranno a lasciare il segno. Occhio a Zanoli e Messias pronto al rientro.

Alle 15.00 la LAZIO farà visita al PARMA nel tentativo di continuare la sua scalata ai vertici della classifica. Baroni, che potrebbe avere diversi problemi di formazione, probabilmente avrà in Castellanos, Zaccagni e Guendozi i suoi alfieri migliori. Occhio a Dia, se recupererà, e Isaksen. Pecchia dal canto suo non può restare a secco e per mettere i bastoni tra le ruote biancocelesti punterà su Bonny, Man e l’ex Cancellieri. Una chance anche per Balogh.

Sempre alle 15,00 TORINO-NAPOLI. I capoclassifica per restare al comando devono vincere; ci proveranno con i soliti: Lukaku, Kvaratskhelia e Mc Tominay, più Politano e Buongiorno. I granata si opporranno con Sanabria, Adams e Lazaro. Spazio anche per Njie.

Interessantissima la sfida delle 18 tra FIORENTINA ed INTER, appaiate al secondo posto. I padroni di casa punteranno su Kean, Colpani e Beltran, sperando di poter scatenare in corso d’opera anche Gudmundsson. I nerazzurri invece avranno in Thuram, Lautaro e Barella i consueti punti di forza. Occhio pure a Bastoni e Calhanoglu.

La giornata domenicale si chiuderà alle 20,45 con LECCE-JUVENTUS. I salentini hanno preso una bella boccata d’ossigeno a Venezia e cercheranno di dare continuità al momento anche se non sarà facile. Giampaolo avrà in Krstovic e la rivelazione Dorgu gli uomini più propensi al bonus. Aggiungiamo Gaspar e Baschirotto. Motta, ancora alle prese con tante defezioni, nella speranza di avere a disposizione Vlahovic, magari in corso d’opera, punterà su Weah, Conceicao e Koopmeiners. Dalle retrovie occhio alle zampate di Gatti. Di Gregorio (o Perin) potrebbe valere il bonus portiere.

Ultima gara, lunedì alle 20,45, l’attesissima ROMA-ATALANTA. la squadra più in forma del momento testerà se quella di Londra per i giallorossi fu vera “gloria”. Gasperini avrà in Retegui, Lookman e De Ketelaere i suoi puntelli ma anche Samardzic e l’ex Zaniolo potrebbero colpire. Nei capitolini spazio a Dybala, Dovbyk e Pellegrini. Jolly Soule.