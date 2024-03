Senza soste, tutto d’un fiato, prosegue la stagione calcistica e naturalmente anche quella del fantacalcio.

La 28^ giornata si apre con NAPOLI-TORINO: Meret, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia sono i nomi caldi in casa partenopea; Bellanova, Vlasic e Zapata i punti di forza granata. Possibili sorprese per Zielinski e Masina.

In CAGLIARI-SALERNITANA bisognerà puntare maggiormente sulla formazione sarda, vista l’ormai certa retrocessione dei campani. Per Ranieri i top dovrebbero essere Gaetano, Lapadula e Dossena. Occhio pure a Mina e Viola. Liverani ripone le sue poche speranze in Candreva e Weissman. Una chance anche per Zanoli.

SASSUOLO-FROSINONE perde un protagonista certo come Berardi, che ormai rivedremo la prossima stagione, e quindi Ballardini dovrà ricorrere a Pinamonti, Laurientè e Castillejo. Per i ciociari si punta su Soulè, Cheddira e Mazzitelli.

BOLOGNA-INTER potrebbe nascondere insidie per la capolista; Motta ci proverà con Zirkzee, Saelemaekers e Orsolini. Da non tralasciare Fabbian e qualora recuperasse Ferguson. Per Simone Inzaghi invece i soliti Sommer, Dimarco, Lautaro e Thuram ai quali aggiungiamo Calhanoglu e Bastoni.

GENOA-MONZA potrebbe essere etichettata come la sfida tra due delle migliori “seconde linee” del torneo. Nei rossoblù fari puntati su Gudmundsson, Retegui e Messias, con Vitinha e Vogliacco carte a sorpresa, mentre i brianzoli avranno in Mota, Djuric e Colpani le punte di diamante. Occhio pure a Di Gregorio e Pessina.

Punti pesantissimi in palio tra LECCE e VERONA. I salentini punteranno su Krstovic, Oudin e Banda; gli ospiti su Noslin, Folorunsho e Suslov.

Il MILAN cercherà un altro successo ricevendo a San Siro l’EMPOLI. Giroud, Pulisic e Okafor da una parte, Niang e Zurkowski dall’altra saranno gli uomini più attesi. Da non dimenticare Maignan, Hernandez e Maleh.

JUVENTUS-ATALANTA darà la misura di due squadre in crisi di risultati nelle ultime settimane. Tante le assenze ma anche molti gli uomini in grado di pesare sul risultato finale. Noi puntiamo su Szczesny, Gatti, Milik e Chiesa in casa bianconera; Zappacosta, Koopmeiners, Lookman e De Ketelaere per gli orobici.

Chiudono il turno le due formazioni capitoline. in FIORENTINA-ROMA ci si aspettano grosse cose da Martinez Quarta, Belotti, Bonaventura e Gonzalez per i viola di Italiano e da Cristante, Pellegrini, Dybala e Lukaku tra gli uomini di De Rossi.

LAZIO-UDINESE vedrà Immobile, Zaccagni, Luis Alberto e Lazzari tra i probabili protagonisti in casa biancoceleste; Lucca, Thauvin e Samardzic come umini di punta tra i friulani.