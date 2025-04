Fantacalcio – Top e Flop del 32° turno; spicca McTominay, male Miranda

Trentaduesimo turno avaro di reti: brilla McTominay con una doppietta

Ecco tutti i Top e Flop del Fantacalcio nell’ultima giornata disputata, ruolo per ruolo

PORTIERI – Dal punto di vista fantacalcistico nessun portiere ha toccato livelli d’eccellenza; il migliore in assoluto della giornata è quindi Svilar, che subisce una rete nel derby chiudendo quindi a 6,5 come fantamedia ma merita sul campo un bel 7,5. Note positive nel turno anche per Carnesecchi, Butez, De Gea, Leali, Maignan, Meret, Suzuki e Radu, tutti imbattuti e con un 6,5 in pagella. Dal punto di vista prestazionale citiamo anche Turati del Monza che ottiene un bel 7 in pagella ma chiude a 6 per la rete subita da Fila. Maglia nera tra gli estremi difensori per Okoye che pur strappando la sufficienza sul campo (6) chiude con un ingeneroso 2 di fantamedia. Poco meglio Caprile e Vasquez con 3, Ravaglia e Falcone con 4.

DIFENSORI – Tra i difensori torna ad eccellere Theo Hernandez che merita un bel 7,5 arrotondato a 10,5 dalla sua rete; 7 di partenza e 10 al Fanta per Bisseck, Romagnoli e Pavlovic. Nota di merito anche per Baschirotto (9 di fantamedia) che non evita la sconfitta del Lecce ma realizza la seconda marcatura consecutiva in una stagione non proprio fortunata per lui e per la squadra. Al contrario Miranda, una delle rivelazioni del campionato, stavolta rimedia un 5 in pagella che con il cartellino giallo diventa un 4,5 non certo edificante. Stessa sorte per Bijol dell’Udinese.

CENTROCAMPISTI – Una doppietta nel posticipo del lunedì porta McTominay ad essere il migliore nel ruolo in questa giornata: 14 la sua splendida votazione conclusiva. Si fermano a 10 (7+gol) Pasalic, Koopmeiners e Reijnders. Note di merito anche per Pulisic, Fofana ed Ellertsson, tutti meritevoli di un 7 in pagella condito da un assist, anche se il calciatore del Venezia resta mezzo gradino più in basso a causa di un cartellino giallo. Dietro la lavagna tra i centrocampisti finisce Gineitis del Toro che sul campo ottiene un 5 ma col giallo chiude a 4,5. A livello prestazionale male pure Lorenzo Pellegrini che prende lo stesso 5 ma almeno evita sanzioni disciplinari.

ATTACCANTI – Tra le punte domina Lukaku che merita 8, vi aggiunge un gol e ben due assist più un cartellino giallo, totalizzando così un 12,5 totale. Si ferma appena mezzo punto sotto Leao con 12 (8 di partenza più una rete ed un assisst); terzo posto per Arnautovic con 11,5 (7,5 + gol ed assist per Lautaro), mezzo puinto in più di Retegui che torna al gol ed all’assist ma si becca pure un’ammonizione. Giornata da dimenticare per Sanabria (4,5), Pellegrino, Dovbyk, Lucca, Gytkjaer e Mosquera, tutti con un 5 finale sul groppone (con o senza malus giallo).