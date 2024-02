EFL Cup: Chelsea-Liverpool, le ultimissime sulle formazioni

Chelsea e Liverpool si affrontano nella finale di EFL Cup, questo pomeriggio alle 16 a Wembley. Il match sarà trasmesso, in esclusiva, su DAZN. Occasione per cambiare direzione ad una stagione non esaltante per i Blues, decimi in campionato. Reds, primi, alla ricerca di nuove conferme.

Chelsea-Liverpool, le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Nunez, Diaz. All. Klopp.