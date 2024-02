Chelsea-Liverpool, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La finale di League Cup tra Chelsea e Liverpool si presenta come un confronto carico di aspettative, con le squadre guidate rispettivamente da Pochettino e Klopp pronte a sfidarsi domenica alle 16:00 a Wembley. Per il Chelsea, questa finale rappresenta l’unica occasione stagionale di conquistare un trofeo, mentre il Liverpool, attuale leader del campionato inglese, cerca di aggiungere un altro successo alla sua ricca storia in questa competizione. Le probabili formazioni suggeriscono una partita equilibrata, ma con il Liverpool leggermente favorito.