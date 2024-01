Egitto-DR Congo, probabili formazioni e dove vederla

Ottavi di finale di Coppa d’Africa tra Egitto e DR Congo allo Stade Laurent Pokou di San Pédro. Faraoni chiamati a riscattare una fase a gironi non esaltante e senza vittorie (tre pareggi su tre), chiusa al secondo posto alle spalle di Capo Verde. Situazione analoga quella del DR Congo, squadra che concluso al secondo posto il Gruppo F grazie ai tre pareggi raccolti nelle tre gare. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Zizo, Hegazi, Hany, Abdelmonem; Aboul-Fetouh, Fathi, Attia; Mohamed, Ashour, Marmoush. CT. Queiroz.

DR CONGO (4-2-3-1): Mpasi-Nzau; Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku; Pickel, Moutoussaumy; Silas, Kakuta, Wissa; Mayele. CT. Desabre.