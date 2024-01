Capo Verde-Egitto, probabili formazioni e dove vederla

Ultima giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa: ultima chiamata per l’Egitto, impegnato questa sera alle 21, allo stadio Felix Houphouet Boigny di Abidjan, contro Capo Verde, primo nel girone a punteggio pieno, sicuro del primato e dell’accesso al prossimo turno. Diversa la situazione per i Faraoni, secondi a due punti, costretti a fare risultato per evitare problemi e difficoltà derivanti da una vittoria di una tra Mozambico e Ghana. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

CAPO VERDE (4-3-3): Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Fernandes; Duarte, Pina, Monteiro; Rodrigues, Bebe, Benchimol. CT. Bubista.

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Sharaf, Hegazy, Abdelmonem, Kamal; Fathi, Elneny; Trezeguet, Ashour, Marmoush; Mohamed. CT. Rui Vitoria.