Egitto-Ghana, probabili formazioni e dove vederla

Altra grande sfida a chiudere la giornata di Coppa d’Africa, con Egitto e Ghana che si affronteranno allo stadio Felix Houphouet-Boigny di Abidjan, giovedì alle 21. Entrambe reduci da un avvio di competizione tutt’altro che esaltante: la nazionale egiziana ha ottenuto soltanto un pareggio nella prima uscita contro il Mozambico, grazie al calcio di rigore trasformato da Salah nei minuti di recupero, per il Ghana, invece, è arrivata la sconfitta per 1-2 contro Capoverde. Dunque, entrambe obbligate a vincere per continuare il proprio cammino nel torneo. Il match sarà visibile, in esclusiva, diretta e streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Hany, Abdelmonem, Hegazy, Hamdi; Elneny, Faty, Zizo; Salah, Mohamed, Trezeguet. CT. Vitoria.

GHANA (4-2-3-1): Ofori; Odoi, Djiku, Salisu, Mensah; Ashimeru, Baba; Paintsil, Konigsdorffer, Ayew; Semenyo. All. Hughton.