Egitto-Mozambico, le ultimissime sulle formazioni

Rui Vitória, ct della nazionale egiziana, opta per il 4-3-3. Linea difensiva affidata a Hegazy e Abdelmonem come centrali, supportati sulle corsie laterali da Kamal, a destra, e Fatouh, a sinistra. Centrocampo con Ashour, Attia ed Elneny. In avanti il solito Salah con Mohamed e Trezeguet. Tra i pali c’è El-Shenawy.

Le probabili formazioni:

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Kamal, Hegazy, Abdelmonem, Fatouh; Ashour, Elneny, Attia; Salah, Mohamed, Trezeguet. All. Rui Vitória.

MOZAMBICO (4-2-3-1): Ernan; Macandza, Mexer, Malembana, Langa; Guima, Shaquille; Lourenco, Domingues, Clesio; King. All. Conde.