Questa sera alle 18 si affrontano Roma e Udinese, due squadre che per diversi motivi hanno bisogno di vincere. I giallorossi di Mourinho, ancora orfani di Smalling e Renato Sanchez devono assolutamente salire in classifica dopo il deludente pareggio nel derby anche se non sarà facile visto che i friuliani arrivano da 4 punti fatti contro Milan e Atalanta che evidenziano come l’Udinese non ha paura di nessuno.

Ehizibue: “Stasera non sarà facile ma..”

E proprio di questo ha parlato Ehizibue, difensore della squadra di Cioffi: “Sto bene, sono felice di aver potuto giocare con la Primavera, è stata la prima partita in sette mesi e questo non può che farmi felice. Sono quasi pronto, questa partita è il primo test, ci vediamo forse prossima settimana con la squadra, però mi sento bene e questa è la cosa più importante”.

Sulla sfida contro la Roma di Mou: “Secondo me siamo forti, abbiamo una squadra forte, contro la Roma in casa loro sarà difficile, però credo che possiamo andarci a prendere i tre punti”.