Allenamento intenso per la bellissima ex velina

Elisabetta Canalis in grande spolvero, la bellissima showgirl sarda si mantiene in formissima. Allenamenti dai ritmi intensi per l’ex velina, ed i followers apprezzano e infiammano il web. Il video dell’allenamento diventa virale.

Allenamento Elisabetta Canalis