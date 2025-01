Empoli – Bologna, le ultimissime sulle formazioni

Italiano, senza Orsolini, out per infortunio, opta per Dominguez e Ndoye sulle corsie laterali. Sulla trequarti, alle spalle della punta Castro, c’è Odgaard. Nell’Empoli c’è la coppia Esposito-Colombo per l’attacco. Torna disponibile Anjorin.

Empoli – Bologna, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.