Empoli-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Al Castellani di Empoli altro match fondamentale in chiave salvezza fra Empoli e Cagliari.

I toscani, hanno beneficiato del cambio in panchina, infatti Davide Nicola ha dato il cambio di marcia desiderato agli azzurri. Nelle ultime 4 partite hanno ottenuto due pareggi e due vittorie. Attualmente si trovano al 13° posto a più 5 dalla zona calda della classifica. Per questa delicata sfida Nicola dovrà fare a meno degli infortunati: Caputo, Fazzini, Grassi, Zurkowski, Ebuehi e Guarino.

I sardi nonostante non stiano brillando per i risultati e il 19° posto in classifica, hanno confermato la fiducia a Claudio Ranieri. Sono reduci da due sconfitte e due pareggi. I rossoblu dovranno fare a meno di: Pavoletti Sulemana e i lungodegenti Hatzidiakos e Mancosu.

Nell’ultimo precedente in Serie A finì 1-1. La partita con fischio d’inizio alle 15.00 sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Empoli-Cagliari, probabili formazioni

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang. All: Nicola

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All: Ranieri