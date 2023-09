Empoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Quinta giornata di Serie A: al Castellani, ospite dell’Empoli, arriva l’Inter. Nerazzurri primi, a punteggio pieno, vogliono continuare il buon momento in campionato e riscattare la prestazione non esaltante del match di Champions League contro il Real Sociedad. Dall’altra parte, l’Empoli, fresco del ritorno in panchina di Andreazzoli, chiamato a rimettere ordine dopo il pessimo avvio, quattro sconfitte in quattro gare, culminato con la pesante sconfitta per 7-0 dell’Olimpico contro la Roma con conseguente esonero del tecnico, Paolo Zanetti. L’incontro, in programma alle 12.30, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (251) e Sky Sport 4K, e in streaming su Sky Go, Now e DAZN.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Marin, Bastoni; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi