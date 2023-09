Inter, ad Empoli sarà turnover | Le scelte di Inzaghi

Inzaghi studia l’Inter che scenderà in campo ad Empoli

Ancora 24 ore e sarà Empoli-Inter, dopo la sfida in terra spagnola in Champions i nerazzurri tornano in campo in campionato. Qualche dubbio di formazione per il tecnico Inzaghi, probabile turnover. In difesa dovrebbe trovare di nuovo un posto dal 1′ il francese Pavard, con Darmian spostato sulla corsia di destra al posto di Dumfries.

Riposa Lautaro Martinez?

A centrocampo pronta una maglia da titolare per Frattesi, in attacco c’è il dubbio Lautaro Martinez. Un turno di riposo per il capitano? Questo il grande dubbio, ma a spuntarla per affiancare il rientrante Thuram potrebbe non essere Arnautovic, Sanchez reclama infatti una maglia dopo l’ottima prestazione offerta sul campo della Real Sociedad.