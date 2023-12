Buone notizie per Andreazzoli, torna Baldanzi tra i titolari, alle spalle di Shpendi e Cambiaghi. Ancora out Caputo. Centrocampo azzurro affidato a Marin, Grassi e Maleh. In difesa il quartetto composto da Ebuehi, Ismajli, Luperto e Bastoni. Tra i pali c’è Berisha.

Sarri opta ancora per il 4-3-3. Reparto difensivo, davanti a Provedel, affidato a Patric e Romagnoli come centrali, sostenuti da Hysaj e Pellegrini sulle fasce. Guendouzi, Rovella e Luis Alberto in mediana. In avanti il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati della punta, Immobile.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.