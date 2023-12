La 17ª giornata di Serie A si apre con Empoli Lazio. L’Empoli, guidato da Aurelio Andreazzoli, si trova in una situazione delicata, essendo appena sopra le zone di retrocessione. D’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri mostra una performance altalenante, con solo una vittoria nelle ultime sei partite di Serie A​​. Empoli-Lazio, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Lazio è favorita per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 1.90 su snai e 1.95 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.45 mentre una vittoria dell’Empoli (segno 1) si trova anche quota 4.05. Ecco la comparazione quote di Empoli e Lazio dei bookmakers:

Snai : Empoli (1): 4.00 Pareggio (X): 3.45 Lazio (2): 1.90

: Gol Gol : Empoli (1): 4.05 Pareggio (X): 3.47 Lazio (2): 1.87

: Sportbet : Empoli (1): 3.95 Pareggio (X): 3.50 Lazio (2): 1.95

Momento Empoli

L’Empoli arriva a questo incontro dopo una serie di risultati non entusiasmanti, inclusa una sconfitta per 1-0 contro il Torino nell’ultima giornata di campionato. La squadra sta cercando di riscattarsi e migliorare la propria posizione in classifica, puntando a un risultato positivo contro la Lazio​​. Andreazzoli potrebbe affrontare la Lazio senza alcuni giocatori importanti. Francesco Caputo, che ha segnato tre dei dieci gol in campionato dell’Empoli e rappresenta il capocannoniere della squadra, ha saltato la trasferta a Torino e potrebbe mancare anche contro la Lazio. Anche Viktor Kovalenko ha mancato la partita contro il Torino per un problema fisico e potrebbe non essere disponibile. Bartosz Bereszynski e Giuseppe Pezzella sono anch’essi assenti per infortunio​​.

Momento Lazio

La Lazio, dopo una serie di risultati altalenanti, cerca di ritrovare stabilità. Con solo una vittoria nelle ultime sei partite di campionato, la squadra di Sarri deve sfruttare questo match per ritrovare fiducia e certezze, elementi chiave per una squadra che punta alle posizioni di vertice della classifica.​ La Lazio dovrà fare a meno di Manuel Lazzari, che ha ricevuto un cartellino rosso diretto nell’ultima partita contro l’Inter. Gustav Isaksen rimarrà fuori per infortunio. C’è incertezza sulla disponibilità di Alessio Romagnoli, che è tornato agli allenamenti ma la sua presenza è in dubbio. Luis Alberto, potrebbe tornare a vestire una maglia da titolare.

Statistiche e curiosità

Gol Segnati e Concessi : L’Empoli ha un xG (Expected Goals) medio di 1.02 in casa, ma concede mediamente 1.52 xG. La Lazio, con una forma leggermente migliore, mostra un maggiore potenziale offensivo.

: L’Empoli ha un xG (Expected Goals) medio di 1.02 in casa, ma concede mediamente 1.52 xG. La Lazio, con una forma leggermente migliore, mostra un maggiore potenziale offensivo. Over 1.5 e Over 2.5 : Circa il 75% delle partite di queste squadre ha visto più di 1.5 gol, mentre il 50% ha avuto più di 2.5 gol.

: Circa il 75% delle partite di queste squadre ha visto più di 1.5 gol, mentre il 50% ha avuto più di 2.5 gol. BTTS (Both Teams to Score): Il 42% delle partite ha visto entrambe le squadre segnare.

Empoli-Lazio, consigli e Analisi Finale