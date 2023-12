Empoli in campo con il 4-3-3. Dubbio Ebuehi–Bereszynski, con il polacco pronto ad avere la meglio per un posto sulla fascia. Grassi titolare dal 1′ in mezzo al campo, favorito su Ranocchia. In avanti il tridente composto da Cancellieri e Cambiaghi ai lati della punta, Caputo. Stesso modulo anche per D’Aversa. Il tecnico giallorosso potrà contare su Almqvist e Kaba, entrambi in panchina, recuperati dall’infortunio. In attacco ancora Strefezza, Banda e Krstovic.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.