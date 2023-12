Empoli e Lecce in campo lunedì alle 18.30 al Castellani. Padroni di casa, reduci dal pareggio esterno contro il Genoa, occupano la diciassettesima posizione in classifica, a pari merito con il Verona. Diversa la situazione per i salentini – al terzo pareggio consecutivo, l’ultimo arrivato in casa contro il Bologna – tredicesimi, con 16 punti raccolti in quattordici gare. L’ultimo precedente in Toscana, risalente ad aprile, è terminato 1-0 per gli azzurri, grazie alla rete di Caputo su rigore. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.