Empoli – Lecce, le ultimissime sulle formazioni

D’Aversa conferma la coppia composta da Esposito e Colombo. A centrocampo Anjorin con Grassi e Maleh, ex della gara, supportati da Gyasi e Pezzella. Possibile ritorno tra i titolari per Ramadani con Coulibaly e Pierret in mezzo al campo. In avanti il tridente composto da Dorgu e Morente ai lati di Krstovic.

Empoli – Lecce, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.