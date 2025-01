Empoli – Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Sfida di bassa classifica al Castellani tra Empoli e Lecce. Momento non positiva per entrambe le formazioni: quattro gare senza vincere per i padroni di casa, tre per gli ospiti. Pari per l’Empoli sul campo del Venezia, medesimo risultato per i salentini contro il Genoa. La gara, in programma sabato 11 alle 15, sarà visibile su DAZN.

Empoli – Lecce, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo. All. D’Aversa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Kaba; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.