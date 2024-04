Empoli-Napoli, ennesima sconfitta per i Partenopei (1-0) | Decide il gol di Cerri al 4′ di gioco

Risultato e tabellino di Empoli-Napoli. Altra sconfitta per i Partenopei.

Il Napoli cade al Castellani contro l’Empoli. Decide il gol di Cerri al 4′ minuto di gioco. Partenopei che cercano azioni offensive per tutta la partita senza mai essere particolarmente pericolosi per la porta di Caprile. Empoli che invece ha la chance per il 2-0 nel primo tempo, con il palo colpito da Cambiaghi da pochi passi dopo una buona iniziativa personale di Niang.

Empoli-Napoli, il tabellino:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri. A disposizione: Seghetti, Perisan, Goglichidze, Marin, Kovalenko, Destro, Shpendi, Caputo. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Mazzocchi, D’Avino, Cajuste, Traoré, Déndonker, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Raspadori. Allenatore: Calzona.

Reti: Cerri (E) 4′

Ammoniti: Pezzella, Bereszynski, Juan Jesus, Ngonge