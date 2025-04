Empoli – Venezia, le probabili formazioni e dove vederla

Empoli e Venezia aprono la domenica di Pasqua in Serie A, sfidandosi nella gara valida per la 33esima giornata di campionato. D’Aversa punta a recuperare, almeno per la panchina, tre elementi importanti come Anjorin, Solbakken e Ismajli; in difesa Marianucci, Goglichidze e Viti vanno verso la conferma, così come Henderson e Grassi a centrocampo; Colombo si candida a guidare il centro dell’attacco, supportato da Fazzini ed Esposito. Il Venezia arriva al Castellani con qualche problema in attacco: con Fila squalificato e Yeboah acciaccato, Di Francesco potrebbe schierare Oristanio a supporto di Gytkjaer. Ballottaggio Doumbia – Busio in mediana, mentre Sverko dovrebbe trovare posto in difesa accanto a Idzes e Candé. La gara, in programma domenica 20 aprile alle 15:00, verrà trasmessa in diretta su DAZN.

Empoli – Venezia, le probabili formazioni

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Sverko, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer. All. Di Francesco.