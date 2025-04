Empoli – Venezia, le ultimissime sulle formazioni

D’Aversa tenta il recupero di Ismajli e Anjorin. Empoli con la difesa composta da Goglichidze, Marianucci e Viti. In mezzo al campo Grassi e Henderson; fasce affidate da Gyasi e Pezzella. In avanti Colombo, supportato da Esposito e Fazzini. Di Francesco non avrà Fila a disposizione. Il tecnico dei lagunari opta per Gytkjaer come terminale offensivo.

Empoli – Venezia, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco.