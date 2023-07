ESCLUSIVA – Collovati: “Lukaku-Juve? Sono sorpreso, hanno inciso i soldi. Il belga voluto da Allegri”

Intervistato ai nostri microfoni, Fulvio Collovati, ex calciatore di Milan, Inter e Roma e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, ha parlato del triangolo di mercato formato da Inter-Lukaku-Juventus, con l’attaccante belga che potrebbe finire alla corte di Allegri. Nerazzurri ora alla ricerca di un grande attaccante visti i soli Lautaro Martinez e Thuram(Correa resta sul mercato). Tanti i nomi per il futuro in casa Inter, da Morata e Scamacca, fino ad arrivare a Sesko, Taremi e Balogun.

Si aspettasse questo epilogo per Lukaku…..

“Sinceramente no, mi dispiace solo per i tifosi che credono ancora a chi bacia la

maglia. Ancora una volta è il denaro a fare la differenza è questo creerà ancora più distacco tra giocatori e tifosi”.

La Juventus fa bene a puntare su di lui?

“Lukaku è un calciatore che si sposa perfettamente negli schemi e nel gioco di Allegri, per questo il calciatore belga sarebbe voluto fortemente dall’allenatore”.