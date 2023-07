Inter, Capuano duro sul caso Lukaku: “Ha causato un problema enorme”

Senza alcun tipo di dubbio stiamo vivendo uno dei calciomercato più strani, divertenti e ricchi di sorprese degli ultimi tempi. Una voce che circolava da qualche giorno, ma che sembrava tuttavia irrealizzabile, era quella che riguardava l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, vicinissimo a un accordo con i rivali di sempre della Juventus.

Inter, le dichiarazioni di Capuano sul caso Lukaku-Juve

Malgrado le difficoltà riscontrate dall’Inter nel porre fine al definitivo ritorno di Lukaku in nerazzurro, la società vicecampione d’Europa è riuscita a trovare un accordo economico con il Chelsea, club proprietario del cartellino della punta belga. La Juventus è rimasta alla finestra, osservando la situazione di mercato fino ad inserirsi nei discorsi trattando addirittura con gli inglesi per il giocatore, riuscendo a trovare un punto d’incontro anche con l’attaccante, scaturendone la rottura del rapporto con l’inter. In merito a ciò si è espresso Giovanni Capuano, giornalista di Radio24, tramite una nota sul proprio profilo Twitter che recita: “Last but not least In attesa di sapere se davvero Lukaku sarà il prossimo attaccante della Juventus (e a quali condizioni), l’aver fatto saltare il suo ritorno all’Inter ha causato un problema enorme a una concorrente. In ogni caso un risultato non da poco”.