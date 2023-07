Calciomercato Inter, l’esterno in uscita | Ridotta la distanza tra i due club

L’Inter, dopo aver abbandonato la pista Lukaku, è sempre in fermento per quanto riguarda il mercato: a breve verrà formalizzata la cessione di Onana, ma in queste ore Marotta è al lavoro per chiudere un’altra cessione, quella di Robin Gosens.

Calciomercato Inter, Gosens ha già l’accordo con il Wolfsburg

Come riportato da Tuttosport, Gosens piace al Bournemouth, ma soprattutto a Union Berlin e Wolfsburg in patria. Quest’ultimo club, in particolare, avrebbe l’accordo totale con l’ex Atalanta e si preparerebbe a presentare una proposta all’Inter di prestito con obbligo di riscatto da 14 milioni di euro complessivi. La distanza è minima dal momento che l’Inter per Gosens chiede 18 milioni.