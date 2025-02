Esclusiva - Panchina di D’Aversa in bilico. Tre nomi in lizza

L’Empoli è in crisi nera ormai da tempo,nelle ultime dieci partite ha racimolato solamente due punti, e la panchina di D’Aversa è a serio rischio.

per la successione all’ex Lecce sono tre i nomi in lizza, Andreazzoli ex di turno, Pirlo che dovrebbe comunque liberarsi dal contratto con la Sampdoria o Aquilani che è libero dopo l’ultima stagione trascorsa a Pisa.