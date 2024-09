ESCLUSIVA – Pillon: “Esonero di De Rossi? Inaspettato, non c’è stato il tempo per giudicare. La Samp ha meritato il derby”

Giuseppe Pillon, ex allenatore di Genoa, Chievo Verona, Pisa e Treviso, è intervenuto, in esclusiva, ai microfoni di sportpaper.it.

Pillon: “Il Genoa sta pagando il calo fisico nella seconda parte di gara. Juric? Occasione per dimostrare di essere da grande squadra”

Derby della Lanterna alla Sampdoria, un suo parere sulla gara di ieri sera.

“Il Genoa nel primo tempo è passato giustamente in vantaggio con un bel gol. Tuttavia, nella seconda frazione, secondo me, la Sampdoria ha meritato il pareggio e la vittoria ai rigori. Nell’arco complessivo della gara i blucerchiati hanno dato qualcosa in più”.

Come giudica l’avvio di stagione del Genoa?

“L’ho visto a Venezia e devo dire che è andato in difficoltà. Il Venezia ha fatto una buonissima partita e ha meritato la vittoria, senza nascondere niente. Diversamente, con la Sampdoria è stata una partita più equilibrata. Ho notato un calo fisico nella seconda parte di gara”.

Il derby può cambiare la stagione da ambo le parti?

“Non credo. La Sampdoria deve cercare di rialzarsi in classifica; una classifica che, per i valori a disposizione, non dice il vero. Il Genoa deve pensare all’obiettivo primario che è la salvezza”.

L’avvio di stagione della Juventus, un suo punto di vista.

“La Juventus alterna delle buone partite ad altre non esaltanti. Ciononostante, per continuità di risultati, per il nuovo tecnico e per la campagna acquisti fatta, i bianconeri se la giocheranno con Milan e Inter per lo scudetto”.

Per quanto riguarda Vlahovic?

“Non sta trovando continuità di prestazioni e di gol, misuratore di rendimento per un attaccante. Bisogna dargli fiducia, ha grandi potenzialità. Bisognerà capire come agirà nelle difficoltà, ma ha delle qualità importanti”.

Lei ha fatto l’allenatore e conosce benissimo il mestiere, come giudica l’esonero di De Rossi?

“Inaspettato, non ci credevo, dopo appena quattro partite non c’è stato neanche il tempo per giudicare. Non penso sia stata la cosa giusta da fare”.

Pensa che Juric possa essere l’uomo giusto per la Roma?

“Juric ha fatto bene a Torino, ha una sua idea di gioco ed è una cosa importante. A Roma le pressioni sono tante e, dato l’ambiente, non sarà facile. Qui avrà modo di dimostrare se sarà all’altezza di una grande squadra”.

Un suo punto vista sul derby di Milano e sui rossoneri?

“Si è visto un Milan molto propositivo, mi è piaciuto molto; altra cosa rispetto a quanto visto in Champions League. Bravo l’allenatore a tirare su la squadra dopo appena tre giorni dalla sconfitta contro il Liverpool. Quando gioca bene a calcio vince la partite. La vittoria contro l’Inter conterà molto sull’aspetto psicologico”.