ESCLUSIVA – Recalcati: “Lukaku può andar dove vuole, basta che non torni a piangere a Milano”

Ai microfoni di SportPaper.it Christian Recalcati, giornalista sportivo di fede nerazzurra. Al noto opinionista abbiamo chiesto di commentare il mercato nerazzurro e le decisioni dell’ormai ex centravanti interista Lukaku.

Lukaku alla Roma, un tuo commento e cosa pensi del belga

“Per quanto mi riguarda di Lukaku interessa poco, per me può andare alla Roma, al Milan, alla Juve o al Real Madrid, importante che non torni più a piangere a Milano…”.

Come giudichi al momento il mercato dell’Inter, si è rinforzata o indebolita?

“Indebolita sicuramente no, i vari Sommer, Pavard e non solo non faranno rimpiangere i partenti. Manca un attaccante di peso? La scorsa stagione han fatto tutto Lautaro e Dzeko, soprattutto perchè il signor Lukaku si presentò fuori condizione”.

Cosa manca ai nerazzurri e qual è l’obiettivo stagionale?

“Forse manca solo una vera riserva di Bastoni. L’obiettivo è certamente la seconda stella, non puoi farti sfuggire l’obiettivo anche questa stagione”.

Un tuo pensiero sulla scelta di Mancini e sul campionato arabo

“Mancini lo conosco bene, è uno molto riflessivo, evidentemente ha fatto valutazioni personali. Magari avrà pensato di esser il primo allenatore a raggiungere certi obiettivi, una scommessa personale”.