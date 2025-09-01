ESCLUSIVA – Roma, c’è l’accordo con il Monza per Pessina | I dettagli

Roma, atteso il via libera da parte dei Friedkins per Pessina

Mancano poco più di 12 ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, ma la Roma non sembra aver intenzione di fermare il flusso di giocatori in entrata. Dopo aver ufficializzato ieri sera l’arrivo di Tsimikas in prestito secco dal Liverpool, i giallorossi continuano a lavorare sia sul fronte Tyrique George, che su quello Matteo Pessina.

L’ex centrocampista dell’Atalanta, cresciuto e maturato proprio sotto la guida di Gian Piero Gasperini, è infatti a un passo dalla Roma, che in queste ore è in stretto contatto con il Monza per chiudere l’operazione. L’accordo con il giocatore c’è già da alcuni giorni, mentre nelle ultime ore è stato trovato anche quello con il Monza, che è pronto a lasciar partire la mezzala in direzione Capitale, non appena arriverà l’ok definitivo da parte dei Friedkins, unico tassello mancante prima delle formalità burocratiche.