Durante l’evento Gran Galà del Calcio, tenutosi a Milano, ai nostri microfoni è intervenuto il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali.

Carnevali: “Non abbiamo nessun contatto con la Juventus per Berardi”

Il dirigente neroverde ha detto la sua sulle parole dell’allenatore della Roma Jose Mourinho riguardo a Domenico Berardi: “Nessun dovrebbe andare a parlare dei giocatori delle squadre avversarie, soprattutto le parole che ha detto non sono corrette, sarà un suo pensiero ma è totalmente sbagliato.”

E visto che siamo a ridosso dell’apertura del calciomercato invernale fa anche il punto sui possibili affari con la Juventus: “Fino adesso non c’è nulla con la Juventus, assolutamente non c’è nulla, neanche per Berardi. Forse è l’unico giocatore che dato la richiesta che c’è stata quest’estate, ma attualmente non c’è niente”