Esonero Allegri, la Coppa Italia salva l’allenatore?

Esonero Allegri, si prosegue sino al termine della stagione

La vittoria contro la Lazio allontana le voci su un possibile esonero di Massimiliano Allegri. La vittoria nelle semifinale d’andata della Coppa Italia, salva, almeno fino al termine della stagione, la panchina del tecnico toscano, il cui futuro dipenderà dai risultati in coppa nazionale e dalla possibile qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Dunque, al termine del campionato, la società bianconera prenderà una decisione definitiva sul futuro della panchina. Secondo quanto riferisce Repubblica, Giuntoli starebbe già lavorando, sia con l’entourage che con il Bologna, per liberare Thiago Motta, indiziato numero uno per vestire i panni di nuovo allenatore della Juventus.