Esonero Pioli, il futuro passa dal derby

Milan, Pioli: è davvero il capolinea?

La sconfitta contro la Roma, con conseguente eliminazione dall’Europa League, nonostante la quasi certa ormai qualificazione alla prossima UEFA Champions League, mette quanto mai in discussione la panchina di Stefano Pioli. Dunque, al bilancio, il futuro della panchina rossonera, e non solo, potrebbe passare dalla gara di lunedì, che potrebbe verosimilmente consegnare la seconda stella ai rivali di sempre dell’Inter. Naturalmente, l’allenatore ha l’occasione di recuperare parte della fiducia della propria tifoseria; di conseguenza in conferenza stampa ha dichiarato: “Per il derby dobbiamo cambiare tante cose: se giochiamo come questa sera, sicuramente non abbiamo possibilità. Credo che i ragazzi lo sappiano”.

Lo sanno i calciatori del Milan e lo sanno anche i tifosi che impazzano nuovamente sui social con #pioliout. Dunque, il futuro del tecnico rossonero è davvero appeso ad un filo. Alla finestra, la società meneghina potrebbe valutare delle valide alternative per la prossima stagione, da Conte ad altri nomi già nelle prossime settimane. Non resta, come affermato dall’allenatore, che attendere. Infatti, Pioli, sempre in conferenza, ha aggiunto: “Il bilancio va fatto alla fine, anche se in Europa abbiamo peggiorato l’anno scorso. Abbiamo ancora il campionato, in cui possiamo far molto meglio dell’anno scorso”. Il derby potrebbe divenire il crocevia fondamentale del rapporto Pioli-Milan, ma è chiaro che i rossoneri vivano un momento di fermo, di altalenanti prestazioni, che non offrono le necessarie garanzie per una tifoseria abituata a ben altri standard, e di richiesta di cambiamento da parte dei supporters.