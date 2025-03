Esonero Thiago Motta, è il giorno del giudizio: Tudor a Torino in serata

L’avventura di Thiago Motta è giunta ai titoli coda. Decisive le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. La dirigenza si è convinta: la situazione è insostenibile e vi è una necessità di cambiamento immediato, condiviso anche dallo stesso Elkann. La scarsa comprensione tra tecnico e squadra, con una confusione dilagante e un’incapacità di reazione, mostrata soprattutto nelle ultime due uscite, ha portato la dirigenza a prendere contatti con possibili sostituti.

Esonero Thiago Motta, Tudor verso la panchina bianconera

L’intenzione è quella di puntare su un traghettatore, con la necessità di non avere vincoli per ponderare liberamente le scelte per la prossima stagione. Dunque, stando a quanto riferisce Sky Sport, il nuovo allenatore della Juventus sarà Igor Tudor con un contratto di tre mesi più opzione in caso di qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Il tecnico croato sarà a Torino già in serata.