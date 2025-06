Estonia-Norvegia, le probabili formazioni e dove vederla

La vittoria contro l’Italia proietta la Norvegia verso una possibile qualificazione ai prossimi Mondiali. Haaland e compagni guidano il gruppo a punteggio pieno con 9 punti e una differenza reti di +10, elemento di notevole considerazione in caso di arrivo a pari merito con altre squadre. Di fronte c’è l’Estonia, terza a 3 punti. La gara, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Estonia-Norvegia, le probabili formazioni:

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Shjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Salitse; Soomets, Shein; Yakovlev, Kait, Sinyavskyi; Tamm. CT. Henn.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Ødegaard, Berge, Thorsby; Nusa, Haaland, Sorloth. CT. Solbakken.