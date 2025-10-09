Estonia vs Italia: orario, probabili formazioni, dove vederla e statistiche

Estonia – Italia, gli azzurri si giocano il Mondiale

La partita Estonia vs Italia rappresenta uno snodo cruciale nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Gli Azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, puntano non solo al successo ma a consolidare la vetta del Girone I (o almeno assicurarsi il secondo posto). In questo articolo scoprirai orario, probabili formazioni, dove seguirla in TV e streaming, un’analisi tattica e il pronostico.

Quando e dove si gioca Estonia vs Italia

Sabato 11 ottobre 2025, calcio d’inizio alle 20:45 (ora locale) Eurosport+1

Stadio: Le Coq Arena, Tallinn (Estonia)

Trasmissione TV / streaming: in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Situazione e obiettivi delle nazionali

Italia

L’Italia è al centro di un momento intenso: dopo l’avvicendamento con Gattuso, gli Azzurri hanno già dimostrato segnali di ritrovata incisività offensiva. Nelle prime uscite con lui alla guida hanno ottenuto importanti vittorie. Nel girone, è fondamentale vincere per cercare di agganciare o superare la Norvegia, ma almeno difendere la piazza che vale i playoff.

Estonia

L’Estonia, fuori dai giochi per la qualificazione, cercherà di mettere in difficoltà l’Italia con una disposizione difensiva e contropiede. Nelle ultime partite ha subìto diversi gol, mostrando limiti in fase offensiva.

Estonia-Italia: le probabili formazioni

Estonia (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. Ct: Henn.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi; Raspadori, Retegui, Kean. Ct: Gattuso.