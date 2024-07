Euro2024, la Francia batte il Portogallo ai rigori (3-5 dcr) | Ora la attende la Spagna in semifinale

Bella partita sin dall’inizio, con entrambe le squadre che provano a prendere il gioco in mano e ci riescono a fasi alterne. Molto alto il livello di tutte le individualità in campo e intensità elevatissima rendono i primi 45 minuti belli, complessi per entrambe le squadre, che si equivalgono sullo 0-0. Si fa preferire il Portogallo, con un Leao ispiratissimo che semina, a folate, il panico nella difesa francese, ma non riesce ad incidere sul risultato.

Secondo tempo ancora più accorto, più tattico, a ritmo leggermente più basso. Poi due occasioni per il Portogallo e la Francia che risponde schierando Dembele in una versione di lui che si vede di rado. L’esterno del PSG crea una grande occasione che Camavinga spreca da pochi passi mettendo a lato. Ai supplementari l’atteggiamento delle due squadre lascia trasparire la grande paura di entrambe di perderla e la sfida si decide ai rigori. Dopo due rigori per parte tirati benissimo, Kounde segna il terzo della serie per la Francia e Joao Felix sbaglia: è l’errore decisivo. La Francia non sbaglia più ed è Theo Hernandez a mettere dentro il rigore decisivo e a portare la sua squadra in semifinale.

Portogallo-Francia, il tabellino del match

PORTOGALLO: Costa D.(P), Cancelo J. (dal 29′ st Semedo N.), Pepe, Dias R., Mendes N., Vitinha (dal 14′ sts Nunes M.), Palhinha J. (dal 45’+2 st Neves R.), Fernandes B. (dal 29′ st Conceicao F.), Silva B., Ronaldo C.(C), Leao R. (dal 1′ sts Joao Felix). A disposizione: Conceicao F., Dalot D., Diogo Jota, Inacio G., Joao Felix, Neto P., Neves J., Neves R., Nunes M., Patricio R.(P), Pereira D., Ramos G., Sa J.(P), Semedo N., Silva A. Allenatore: Martinez R..

FRANCIA: Maignan M.(P), Kounde J., Upamecano D., Saliba W., Hernandez T., Tchouameni A., Kante N., Camavinga E. (dal 1′ pts Fofana Y.), Griezmann A. (dal 22′ st Dembele O.), Kolo Muani R. (dal 41′ st Thuram M.), Mbappe K.(C). A disposizione: Areola A.(P), Barcola B., Clauss J., Coman K., Dembele O., Fofana Y., Giroud O., Konate I., Mendy F., Pavard B., Samba B.(P), Thuram M., Zaire-Emery W. Allenatore: Deschamps D..

Reti:

Ammonizioni: al 34′ st Palhinha J. (Portogallo) al 39′ st Saliba W. (Francia).