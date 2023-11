Mattinata di rifinitura a Trigoria visto che i giallorossi questa mattina hanno concluso la sessione di allenamento in vista della sfida contro il Servette, gara fondamentale per vincere il girone di Europa League.

Verso Servette-Roma, Svilar e Belotti titolari

Mourinho ha confermato come El Shaarawy domani giochi dal 1′ così come potrebbe essere il turno di Bove, Zalewski, Svilar e Belotti su tutti. Questo allenamento ha confermato altre cose positive considerato che sono scesi in campo anche Renato Sanches e Abraham, che è tornato ad allenarsi dopo il brutto infortunio della passata stagione.