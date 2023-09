Europei, verso Italia-Ucraina | Le ultimissime

Attesa azzurra per la sesta giornata di qualificazioni agli Europei 2023/2024. Il match in questione Italia- Ucraina il 12 settembre alle ore 20,45 al San Siro.

Qui Italia

Durante la fase di qualificazione per gli Europei di calcio 2023/2024, l‘Italia è reduce da una sconfitta contro la Spagna lo scorso 15 settembre con il punteggio finale di 2-1, mentre più fortunata è stata la seconda giornata contro l‘Olanda dove la nuova rosa di Spalletti ha conquistato la vittoria con il punteggio finale di 2-3. Mentre il pareggio contro la Macedonia lo scorso 9 settembre, quasi in zona Cesarini, ha lasciato l’amaro in bocca a Donnarumma che non ha ben difeso i pali azzurri e che probabilmente non sarà presente contro l’Ucraina il 12 settembre per il match serale delle 20,45. Infatti una delle ultimissime voci che starebbe spopolando nel web, è stata pubblicata dal sito Area Napoli dal titolo: “Donnarumma ha un problema in più, Spalletta lo cambia tra i pali per Italia-Ucraina?”. In attesa di certezze lasciamo il nuovo capitano azzurro al suo posto in virtù del 12 settembre con il solito modulo di gioco 4-3-3 utilizzato da mister Luciano Spalletti.

Qui Ucraina

La sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2023/2024, ospiterà l’Ucraina in Italia, in un San Siro non al massimo della sua capienza. Infatti i biglietti venduti sono stati solo 47 mila. Le ultime tre giornate della squadra dell’Est sono state tuttavia più fortunate rispetto a quelle della rosa azzurra. I ragazzi di mister Serhuj Rebrov hanno registrato due vittorie ed un pareggio contro l’ Inghilterra. Tutto sommato la nazionale ucraina starebbe dimostrando fatti concreti sul rettangolo verde, e contro l’Italia mister Rebrov dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1.

Probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. CT: Spalletti.

UCRAINA (4-2-3-1) – Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. CT: Rebrov.