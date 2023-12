Manchester City, neo campione del Mondo, ospite dell’Everton a Goodison Park. Citizen in campo con il 4-2-3-1. Guardiola lancia Ruben Dias e Stones come centrali di difesa, sostenuti da Walker e Gvardiol sulle corsie laterali. Sulla trequarti Foden, Bernardo Silva e Grealish, alle loro spalle Rodri e Kovacic in mediana. In avanti il solo Julian Alvarez. Tra i pali c’è Ederson.

Le probabili formazioni:

EVERTON (4-5-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Brantwhaite, Mykolenko; Harrison, André Gomes, Onana, Garner, McNeil; Carvert-Lewin. All. Dyche.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Bernardo Silva, Grealish; Julian Alvarez. All. Guardiola.