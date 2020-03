Coronavirus F1, annullato il Gp Australia: rinviati Bahrain e Vietnam

F1, annullato il Gp Australia: rinviati Bahrain e Vietnam

F1 GP Australia Bahrain Vietnam | Dopo il Gp di Australia sono state rinviate dalla FIA anche i Gp di Bahrain e Vietnam. Lo annuncia la stessa Fia in un tweet. Le due gare in programma il 22 marzo e 5 aprile sono state posticipate a date da destinarsi. Niente da fare quindi, la F1 scalda i motori ma non riesce a partire. Il GP che avrebbe dovuto aprire la stagione 2020, è stato definitivamente annullato a causa del coronavirus. I venti piloti e le due dieci scuderie erano infatti a Melbourne perché questa domenica si sarebbe dovuta correre la corsa, ma il caro si positività nel team McLaren ha costretto gli organizzatori a fermare tutto. La scuderia di Lewis Hamilton, infatti, aveva già annunciato, alla vigilia delle prove libere, il ritiro dalla gara perché un membro del team era stato trovato positivo al Covid-19. Dopo una lunga riunione, la dichiarazione congiunta della Fia, la Federazione internazionale dell’automobile, e di Formula 1, gli organizzatori dei GP. A seguito della conferma che un membro del McLaren Racing Team è risultato positivo al COVID-19 e la decisione del team di ritirarsi dal Gran Premio d’Australia, giovedì sera, Formula 1 e FIA hanno convocato una riunione con gli altri nove direttori di squadra, che si sono concluse con la decisione a maggioranza delle squadre che la gara non si sarebbe corsa.

La nota e il Tweet FIA

“Formula 1 e FIA, con il pieno supporto dell’Australian Grand Prix Corporation (AGPC)– si legge nella nota– hanno quindi deciso di annullare tutte le attivita’ della Formula 1 per il Gran Premio d’Australia”. Sono state presi in considerazione “gli enormi sforzi dell’AGPC, Motorsport Australia, dello staff e dei volontari per organizzare la gara di apertura del mondiale di Formula 1 FIA 2020 a Melbourne” ma “la sicurezza di tutti i membri della famiglia della Formula 1 e la comunità più ampia, nonché l’equità della concorrenza hanno la priorità”. A questo punto, verosimilmente, essendo già stata cancellata la gara cinese del 17-19 aprile, sempre per il coronavirus, la partenza della F1 potrebbe avvenire a maggio. L’ultimo precedente di una gara annullata risale al 2011, quando il GP del Bahrain saltò a causa delle rivolte in Medio Oriente, nella ‘Primavera Araba’.