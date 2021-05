F1, Hamilton è il re del Portogallo, Verstappen deve inchinarsi: lontane le Ferrari

Infallibile e inarrivabile Lewis Hamilton con un prova di potenza, determinazione e classe, domina il Gp del Portogallo di F1, allunga in classifica generale lasciando dietro il suo rivale numero uno, Max Verstappen, e il suo ‘scudiero’ in Mercedes, Valterri Bottas, piegati entrambi dalla classe del britannico.

Con due sorpassi lucidi quanto rabbiosi, il pilota inglese ancora una volta ha voluto ricordare chi è il più forte, mortificando prima l’olandese che lo aveva beffato dopo la safety car (arrivata al primo giro per un incidente tra Raikkonen e Giovinazzi) e poi, molto prima che si completasse metà gara, il finlandese che in qualifica gli aveva tolto la soddisfazione di conquistare la sua pole numero 100 in carriera. La gara è stata dunque alla fine un assolo del britannico, a cui piace questa lotta ruota a ruota con Verstappen, esaltandosi a vincere così di prepotenza, mostrando tutti gli artigli che ha.

F1, GP Portogallo: divario incolmabile

Il Portogallo ha confermato ancora una volta che il mondiale è una questione tra il vecchio leone e il talento olandese, ovvero tra Mercedes e Red Bull con le altre scuderie a fare da comparsa, a partire dalla Ferrari. La scuderia di Maranello ha vissuto una domenica incolore e con un solo guizzo, quello di Sainz al via. Lo spagnolo ha accarezzato il quarto posto, posizione poi dilapidata al riavvio della corsa dopo la safety car concludendo addirittura fuori dalla zona punti.

—>>> Ti potrebbe interessare anche Leclerc, non lascerei la Ferrari nemmeno per il doppio dei soldi

Si salva ma solo in parte Leclerc, preceduto dalla McLaren di Landio Norris) sesto, che ha pagato una qualifica poco fortunata che gli ha impedito di entrare nel cuore della competizione. La Ferrari al momento è la quarta forza del Mondiale. A parte Mercedes e Red Bull, di un altro pianeta, la McLaren mantiene qualcosa in più della Rossa in termini di passo gara. E attenzione anche alla Alpine, settimi e ottavo con Ocon e Alonso. “Gara davvero difficile a livello fisico e mentale. Tenere tutto insieme, con questo vento era semplice sbagliare. Ho sfruttato un errore di Max per attaccarlo e ci sono riuscito all’ultimo settore. Con Valtteri ho dovuto provare ad superarlo prima che le gomme fossero distrutte e sono riuscito a passarlo di precisione”, ha spiegato Hamilton che ora allunga di otto punti su Verstappen al quale è stato negato il giro più veloce per essere uscito dai limiti del tracciato.

F1, GP Portogallo: il commento di Leclerc

Il punto così lo conquista Bottas che però ancora una volta spreca l’occasione della pole vedendosi sfumare la vittoria. Rabbia e sconforto anche in casa della Rossa, che ha fatto un passo indietro rispetto alle ultime due gare. Il sesto posto non soddisfa affatto Leclerc: “Non sono stato bravo in questo week end. Sono contento per come ho guidato in gara ma ho dovuto recuperare quello che non ho fatto ieri. Non potevo fare di più. Se guardo al week end intero è anche colpa mia se non siamo quinti. Bisogna capire cosa è successo con queste medie”.

E anche Carlos Sainz mostra tutta la sua insoddisfazione: “Non è stata una gara buona per noi, avevano tutti gli ingredienti per fare una bella gara ed essere tra i primi cinque ma abbiamo sbagliato nei punti critici. Dobbiamo imparare e tornare più forti”. Nella scuderia del cavallino c’è ancora da migliorare. La McLaren migliora e l’Alpine è lì, pronta con il vecchio Alonso a cercare uno spazio di gloria.