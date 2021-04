Formula 1, Leclerc: “Non lascerei la Ferrari nemmeno per il doppio dei soldi”

Il pilota della Rossa rinnova il suo amore per la Rossa. Il monegasco è stato intervistato ai microfoni de Il Giornale

Charles Leclerc ha sempre giurato amore per la Ferarri e il suo grande obiettivo è quello di riportarla in alto. Ecco che cosa ha detto il pilota monegasco a tal proposito: “Non ci sono offerte che tengano.Non lascerei questa squadra nemmeno per il doppio dei soldi. Sono molto fortunato, sotto tutti i punti di vista. Non mi manca nulla e sono in un posto speciale, con un progetto importante alle spalle. I soldi sono importanti ma non sono tutto. Dal mio punto di vista contano anche i sentimenti che si provano. Voglio portare al vertice la Rossa e non intendo cambiare i miei obiettivi per i prossimi anni. Sono convinto di questo”.