I due piloti allo sprint finale per l'incoronazione come campione del mondiale F1

F1, Il duello tra Verstappen e Hamilton si infiamma

Verstappen vs Hamilton, questa è la sintesi perfetta di questo mondiale di Formula uno che ha visto i due piloti farsi la guerra in più riprese. Una guerra incredibile, epica, come non se ne vedevano da tempo in F1 e che è destinata a restare nella storia. Mancano solamente sette gare alla fine della stagione e i due non hanno voglia di fermarsi, anzi, sono più intenzionati a continuare la loro sfida a colpo di acceleratore.

Pochi punti separano Lewis da Max, solamente 5: 226,5 e 221,5. Allora ecco che la stagione si fa più entusiasmante, con i due piloti che, nel GP di Monza, sono entrato nella storia, nuovamente, per il brutale incidente di cui sono stati protagonisti. Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori se non ci fosse stato l’Halo, forse è stata una piccola vendetta di Max, che voleva pareggiare i conti dopo Silverstone. L’olandese dovrà difendere i suoi cinque punti di vantaggio a Sochi, scontando tre posizioni di penalità in griglia dopo Monza.

Se andiamo a guardare i numeri di gran premi vinti dai due piloti, Max Verstappen è in vantaggio, con sette gare vinte, contro le quattro di Lewis. Fra i due sarà battaglia, senza esclusione di colpi, e ogni minimo errore potrebbe costare carissimo nella corsa iridata a questo punto della stagione. C’è, insomma, tanta incertezza per l’assegnazione del titolo di quest’anno e a beneficiarne sarà soltanto il pubblico.

Le motivazioni dei piloti per la vittoria del mondiale F1

Quello che conterà in questo momento sono le motivazioni che porteranno l’olandese e il britannico a vincere il titolo finale. Certamente quando parliamo di Verstappen, parliamo del nuovo che avanza: classe 1997, già capace di battere dei record, come il più giovane pilota ad aver vinto una gara del campionato di F1 e il primo olandese a trionfare nella massima competizione automobilistica. Questi risultati sono il frutto della grinta di Max, uno dei fattori che lo potrebbero portare alla vittoria. Inoltre non è da escludere il fattore Red Bull, con la voglia di riportare la scuderia alla vittoria finale che manca dal 2014, quando sula monoposto c’era Vettel. Dal 2014 in poi a trionfare sempre lui, Lewis Hamilton, tranne per la parentesi Rosberg nel 2016, capace di riscrivere la storia di questo sport. Sette gare per dimostrare a tutti di essere il più grande della storia e per battere il record di Schumacher, diventando il primo a vincere 8 titoli mondiali. Motivazioni importanti che spingono i due piloti a darsi battaglia e sicuramente queste ultime sette gare sapranno sorprenderci.