FA Cup: Liverpool-Southampton, le ultimissime sulle formazioni

Reds in campo con il 4-3-3. Difesa a quattro con Gomez e Quansah al centro, supportati da Bradley e Tsimakas sulle fasce. In mezzo al campo Clark, Mac Allister e McConnell. In avanti Elliott, Dann e Gakpo. Tra i pali: Kelleher.

Liverpool-Southampton, le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Gomez, Quansah, Tsimikas; Clark, Mac Allister, McConnell; Elliott, Dann, Gakpo. All. Klopp.