Fabbian all’ultimo respiro decide il match del Castellani: Empoli-Bologna finisce 0-1

Empoli e Bologna scendono in campo per l’anticipo della 29′ giornata. Il primo tempo si conclude senza reti: gli ospiti sono più propostivi ma sfiorano solamente il gol in più di un’occasione senza mai trovarlo. Nel secondo tempo il Bologna si divora l’impossibile: la prima volta con Saelemaekers che aspetta troppo a tirare e manca il gol del vantaggio grazie anche però a una gran parata di Caprile; la seconda volta con Orsolini protagonista che da solo a porta vuota spara alto sopra la traversa. All’ultimo secondo però ci pensa Fabbian a trovare il gol del vantaggio e a far esplodere la gioia degli emiliani che trovano un gol pesantissimo. Finisce qui, al Castellani il Bologna la spunta all’ultimo; successo prezioso che permette di allungare momentaneamente sul quarto posto a +6 dalla Roma.

Empoli-Bologna, risultato e tabellino

Risultato: 0-1

Marcatori: 94′ Fabbian

Empoli (3-4-2-1): Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Gyasi (66′ Ebuehi); Marin, Maleh, Pezzella (45′ Cacace); Zurkowski (66′ Kovalenko), Cambiaghi (75′ Cerri); Niang (75′ Caputo). Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Cacace, Ebuehi, Kovalenko, Bastoni, Shpendi, Caputo, Cerri, Destro.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Lucumì, Beukema (Corazza 72′), Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson (79′ Aebischer), Saelemaekers; Ndoye (57′ Orsolini), Odgaard (72′ Castro), Urbanski (79′ Fabbian). Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Corazza, El Azzouzi, Castro, Aebischer, Lykogiannis, De Silvestri, Fabbian.

Ammoniti: Luperto, Pezzella, Maleh, Freuler

Recupero: 0’pt, 5’st